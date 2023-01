Maths 3e Brevet - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Le cahier complet pour des révisions efficaces en maths pour le Brevet - Réviser tout le programme de 3e et se préparer efficacement au Brevet - une structure simple et efficace pour toutes les parties du programme : Nombres et calculs / Gestion de données / Grandeurs et mesures / Géométrie / Algorithmique et programmation - des leçons claires et synthétiques - de nombreux exemples - 300 exercices pour s'entraîner - des Brevets blancs - un cahier central détachable avec tous les corrigés des exercices et des Brevets blancs - Retenir l'essentiel grâce aux schémas et cartes mentales Des mémos visuels sur les rabats pour retenir en un clin d'oeil : arithmétique ; calcul littéral ; équations ; fonctions ; probabilités ; triangles et proportionnalité - Aller encore plus loin avec des QCM intreractifs accessibles gratuitement en ligne