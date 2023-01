Les principales connaissances sur l'évaluation en ergothérapie dans un seul livre : de la description de l'évaluation centrée sur l'occupation aux instruments de mesure ciblant la performance occupationnelle. L'évaluation est une étape majeure du processus d'intervention en ergothérapie. Elle permet d'identifier les problèmes, les besoins, les forces et les contraintes de la personne pour lui proposer une intervention adaptée et pertinente. Ce livre explique de façon claire et rigoureuse la façon dont l'ergothérapeute doit réaliser l'évaluation en collaboration avec la personne et son entourage, en présentant : - les étapes de la démarche d'évaluation en ergothérapie ; - la définition du profil occupationnel ; - l'observation comme outil d'évaluation de la performance occupationnelle ; - la méthodologie de la recherche documentaire et du recueil de données ; - la pratique clinique fondée sur des preuves ; - les instruments de mesure ciblant la performance occupationnelle ; - les biais à éviter ; - des pistes de réflexion pour favoriser la collaboration entre l'ergothérapeute, la personne et son entourage. Fondé sur les modèles les plus répandus et riche d'outils pratiques et d'exemples concrets, il guidera le formateur, accompagnera l'ergothérapeute dans sa pratique et favorisera l'apprentissage de l'étudiant.