Maths 5e - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Le cahier le plus complet pour faire le lien entre le collège et la maison en maths - Tout le programme de 5e pour comprendre et s'entraîner - Nombres et calculs / Gestion de données / Grandeurs et mesures / Géométrie / Algorithmique et programmation - Une structure claire et efficace pour couvrir toutes les notions du programme - Les règles à retenir et de nombreux exemples -300 exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Tous les corrigés détachables au centre du cahier - Des mémos visuels pour maîtriser l'essentiel sous forme de schémas et cartes mentales : critères de divisibilité ; symétrie centrale, construction du symétrique ; gestion de données ; proportionnalité ; triangles ; fraction - Des compléments numériques gratuits : des quiz interactifs