Maths Moyenne section 4-5 ans - A la maternelle. Les premiers apprentissages de la maternelle

A la découverte des mathématiques en moyenne section ! De nombreuses activités ludiques pour s'initier aux premiers apprentissages en mathématiques selon les programmes de maternelle : - Découverte des chiffres et dénombrement - Tri et classement - Comparaison de quantités - Observation et reproduction de séries - Reconnaissance de formes géométriques - Repérage dans l'espace. + Des autocollants !