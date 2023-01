Eve et Adam

Et si toute famille n'était que le produit d'une union hasardeuse de gamètes ? Le destin de la famille des Marcheville-Froissart nous est ici raconté à partir des épisodes sexuels souvent crus, parfois violents, toujours imprévisibles qui ont conduit à la naissance de ses membres de 1852 à 2046. Qu'il s'agisse du désir partagé ou non, du droit de cuissage, de l'adultère, du sexe cool, du mariage pour tous, du matching génétique, le lecteur est témoin de l'évolution des moeurs et des renversements sociétaux qui ont conduit de la domination masculine à l'après Me Too. Avec un sens aigu du suspense romanesque, Laurent Quintreau nous livre une fresque intergénérationnelle originale et puissante qui confirme son talent de conteur.