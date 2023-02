Par la fenêtre

Premier roman d'Allain Glykos publié chez Cambourakis. Un homme est mort et, à partir d'une photo d'enfance, ceux qui l'ont côtoyé se souviennent. Parents, voisins et amis prennent alternativement la parole, redonnant vie à cet homme mystérieux. Tandis que s'esquisse un portrait kaléidoscopique, seule manière d'obtenir une image complète, c'est la variabilité des souvenirs et de l'idée que l'on a d'une même personne selon la relation qui nous liait à elle qui est mise en évidence. De même que la prégnance des non- dits lorsque se croisent la petite et la grande histoire, en l'occurrence la Seconde guerre mondiale... Un roman d'une grande sensibilité à la construction parfaitement maîtrisée.