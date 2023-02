Etats du corps à l'adolescence

Le corps est-il trop présent, trop envahissant durant ce passage développemental de l'adolescence qui peut bousculer l'adulte, le provoquer ? Ou ne faut-il pas considérer cette primauté du corps dans le développement humain, ou plutôt des corps, corps biologique mais aussi corps érotique émergeant d'une subversion libidinale par laquelle l'être humain s'émancipe des contraintes physiologiques, conquérant ainsi une des libertés les plus essentielles ? C'est dans le lien à l'autre, dans la rencontre des corps, que se déploie cette découverte et cette émancipation. Mais face aux enjeux de la construction identitaire et de la découverte d'une sexualité qui bouleversent le rapport à soi-même et aux autres, cette conquête n'est pas sans écueil ni sans risque pour l'adolescent. Attaques diverses, scarifications, anorexie, dysphorie de genre... la psychopathologie témoigne des butées et impasses. Alors la thérapeutique, lorsqu'elle ne se détourne pas du corps, le considère ou se centre sur lui, peut ouvrir des voies précieuses et relancer cette ontogenèse des corps du côté de la créativité. C'est ce qu'explore cet ouvrage, en croisant les perspectives anthropologique et sociale, psychanalytique, clinique, psychopathologique, développementale et thérapeutique.