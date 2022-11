La Cybersécurité pour les Nuls. 2e édition

Toutes les clés pour protéger vos données sur Internet La cybersécurité consiste à se protéger d'attaques venant de cybercriminels. Ces hackers ont pour but d'utiliser vos données afin de pirater des brevets, des comptes bancaires, et de détourner toutes sortes d'informations personnelles ou secrètes. La sécurité passe d'abord par la compréhension des attaques, du but recherché par le pirate informatique et ensuite par l'analyse des moyens à mettre en oeuvre pour sécuriser son système informatique. Au programme : Evaluer la vulnérabilité de son système informatique Les concepts de base Les moyens à mettre en oeuvre pour sécuriser un système informatique Evaluer et contrer les attaques Les carrières possibles dans les métiers de la cybersécurité L'évolution future