Le messager de la vérité

Londres, en 1931. La veille de l'ouverture d'une exposition de ses oeuvres, l'artiste controversé Nick Bassington-Hope est retrouvé mort. La nuque fracassée après une mauvaise chute. Pour la police, il n'y a pas de doute, c'est un tragique mais banal accident. Pourtant, la soeur jumelle de la victime est persuadée que son frère a été assassiné et engage Maisie Dobbs. La détective se rend compte que l'enquête a été bâclée. D'autant que le tableau qui devait être le clou de l'exposition a mystérieusement disparu. Est-ce un vol qui aurait mal tourné ? Ou bien le jeune artiste, qui fréquentait des gens peu recommandables, avait-il des ennemis ? Depuis les quartiers mal famés de Londres jusqu'aux hôtels particuliers de l'aristocratie, entre avidité et trahisons, Maisie Dobbs va naviguer dans des eaux troubles et dangereuses pour faire triompher une inavouable vérité...