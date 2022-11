Mal de mères. Dix femmes racontent le regret d'être mère

Le regret maternel est le tabou ultime dans une société où la maternité est glorifiée et le plus souvent associée à un panel d'émotions positives. Pour la première fois, dix femmes racontent à travers des témoignages d'une intensité et d'une sincérité rares les différentes facettes de ce sentiment méconnu et troublant. Un document unique et passionnant qui bouscule les idées reçues sur la maternité. Stéphanie Thomas est productrice et réalisatrice pour la télévision et la radio notamment pour l'émission Les pieds sur terre sur France Culture. Mal de mères est son premier livre.