Horla (Le) . Maupassant

Le Horla est un conte d'angoisse qui a marqué les esprits de sa génération. Le récit d'un homme malade, rongé par un être invisible. Mettre la folie en images et donner du corps à la paranoïa d'un auteur de génie qui sombre dans un autre monde, tel est le pari de deux auteurs de BD, Frédéric Bertocchini et Eric Puech : ils ont créé un véritable environnement, des décors réalistes, et ont fait des personnages secondaires, les principaux témoins des délires de Guy de Maupassant. Car c'est bien le célèbre écrivain qui est mis en scène. Le cocher, le médecin, la cousine, la femme de chambre, la cuisinière... Ce sont eux qui font l'histoire qui constitue le socle réaliste du récit, le reste étant livré au seul fantastique.