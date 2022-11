À l'orée de la ville

Professionnel de l'usurpation d'identité grâce à Civi, son assistant IA, Füerzò est un pirhack. Grâce à ses compétences, il prospère en détournant tout ce qui lui est nécessaire dans un monde où la misère sociale est exacerbée par des monnaies inégalitaires et une surveillance automatisée et absurde. Déconnecté de cette sombre réalité, Füerzò reçoit une mission dans un hôpital qui va changer sa vie et sa vision du monde. Quelles alternatives s'offrent à un pirhack lorsqu'il est arraché à son hyperconnexion ?