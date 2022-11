Le guide créatif de la géométrie sacrée. Toutes les techniques de dessin pour créer de merveilleux motifs méditatifs

Une approche ludique et pratique pour apprendre à connaître et à travailler avec la géométrie sacrée. Grâce à ce superbe ouvrage, apprenez comment la géométrie sacrée a été pratiquée et célébrée par les cultures du monde entier et a influencé les artistes à travers l'histoire, comme Léonard de Vinci. Commencez par l'essentiel - le dessin au compas avec des crayons de papier - puis explorez les moyens d'embellissement, notamment les crayons de couleur, l'aquarelle, les encres et bien d'autres techniques faciles à réaliser. Découvrez, étape par étape, les techniques de dessin pour une variété de motifs universels, en commençant par le simple cercle pour arriver à des motifs plus complexes, notamment le symbole Yin Yang, l'arbre de vie et l'oeil hypnotique. L'étude et la création de la géométrie sacrée inspirent l'imagination et suscitent la réflexion. Alors prenez vos crayons et partez pour un beau voyage créatif avec le dessin !