Comme toi. Edition collector

Une troublante impression de déjà-vu... Ellie a disparu à l'âge de quinze ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. Dix ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de neuf ans, le passé la rattrape brutalement : cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue... " Si vous étiez le premier de vos amis à lire La Fille du train et si vous avez lu et relu Les Apparences, vous allez adorer ce thriller. " The Sun "Un livre sombre, sans concession, mais profondément émouvant et sincère. A couper le souffle. " C. L. Taylor " Captivant et bien mené. " The Sunday Mirror " Un thriller psychologique passionnant et exaltant. " Rachel Rhys " Un roman noir aussi intelligent qu'émouvant. " Mail Online