Dans la tête de Glenn Viel

Le livre qui raconte l'itinéraire de l'identité culinaire du chef triplement étoilé Glenn Viel, de son arrivée à Baumanière jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2015, nous avons suivi la réflexion culinaire de Glenn Viel. Ce livre est un témoignage de ces six années passées à l'écouter raconter sa vision, observer ses essais, goûter l'évolution de sa cuisine, être épaté de ses fulgurances, être attendri par son discours passionné, comprendre ce qui lui tient à coeur et rire de ses expressions. Chaque chapitre traite d'une notion importante pour lui : une idée, une technique, un mode de cuisson, une notion sur laquelle il travaille (l'inertie, les températures, l'influence des mots sur la perception d'un plat...) illustrée par une recette racontée à sa manière, en quelques mots, non pour la reproduire mais pour en traduire le sens. Avec autant de textes que de photos, les pages sont émaillées des anecdotes de nos échanges, des souvenirs précieux à ne pas oublier car on mesure chaque jour notre chance d'avoir assisté de si près à l'évolution de sa réflexion.