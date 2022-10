Grott & Brott. Nous venons en pet

Grott et Brott sont deux petits malfrats intergalactiques en cavale. Pour échapper à la police Kroutonienne qui leur colle aux orteils, ils n'ont rien trouvé de mieux que de se planquer sur Terre et se faire passer pour des petits épiciers de quartier. Soyez gentils avec vos épiciers de quartier, car ils pourraient bien eux aussi être des aliens fugitifs... Un trio d'auteurs de talents (Gihef, Janry, Tanco) pour une BD d'humour digne héritière des plus grandes séries du genre !