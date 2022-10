Susume ! Méthode de japonais Niveau débutant et faux débutant. Tout pour lire, écrire et s'exprimer !

Une méthode complète pour des bases solides ! Vous vous êtes décidé·e à apprendre le japonais, bravo ! Mais vous êtes un peu perdu·e... Par où commencer... avec quel livre étudierâ? Susumeâ! est destinée aux débutant·es et faux·ses débutant·es désirant apprendre en autodidacte. Vous y trouverezâ : Les bases de l'écriture et de la lectureâ : hiragana, katakana et 135 kanji 7 leçons détaillées permettant d'étudier la grammaire. Un vocabulaire adapté à la conversation de tout les jours. Des exercices commentés à la fin des leçons. Un site web regroupant des fichiers audio pour perfectionner sa prononciation. L'autrice de cette méthode Angélique Mariet est traductrice de mangas et d'anime mais aussi professeur en cours particuliers. Elle a d'abord appris le japonais en autodidacte puis elle a étudié à l'université avant de partir vivre au Japon. Son parcours lui permet de comprendre et d'être à l'écoute des difficultés que rencontre un·e débutant·e. Elle a intitulé cette méthode "Susume ! " qui signifie "Fonce", "Lance-toi" car son objectif est de vous faire apprécier l'apprentissage du japonais sans décrocher !