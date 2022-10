Les Editions Rue Saint Ambroise publient Les meilleures nouvelles françaises du XXe siècle. Cette anthologie rassemble vingt et un écrivains parmi les plus importants de ce siècle. De Colette à Annie Ernaux, ces auteurs donnent à lire une "certaine idée de la forme courte" propre à la littérature française. Portrait, fragment, récit bref, conte ont en partage l'inventivité, la variété et l'esprit critique qui sont au coeur de la langue. Préface de Gilles Philippe. Chaque nouvelle est accompagnée d'une notice écrite le plus souvent par un spécialiste de l'auteur.