Figures de la psychanalyse N° 43 : Féminin/masculin

A la suite de Freud, Lacan a pu énoncer "qu'il était impossible de donner un sens, au sens analytique, aux termes de masculin et féminin" . Cependant ces termes aujourd'hui font florès et se retrouvent questionnés du fait des changements intervenus dans le champ social. Ce numéro se propose d'interroger cette opposition masculin/ féminin et de préciser, notamment à partir de l'enseignement de Lacan, de ce qui y fait objection et comment la clinique actuelle peut en être éclairée.