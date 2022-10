Les fabuleuses aventures d'Aurore Tome 3 : Aurore et l'incroyable énigme de New York

Aurore détective est de retour ! Avec ses deux fabuleux papas, Douglas Kennedy et Joann Sfar... Aurore est aux anges : Diane, sa nouvelle professeure, l'emmène à New York ! A peine arrivée en ville, Aurore rencontre Bobby, et ils deviennent immédiatement amis. Grâce à son talent, la jeune fille devine que son nouveau copain cache un sombre secret : maltraité par sa belle-mère, et oublié par son père, il s'est enfui de chez lui ! Alors, quand il se fait enlever sous ses yeux, elle n'hésite pas une seconde : elle revêt sa casquette de détective pour mener l'enquête dans cette grande ville inconnue et terriblement mystérieuse. Mais tout est si différent, ici... Loin des siens, Aurore réussira-t-elle à aider Bobby ? Pour retrouver le garçon, elle va devoir travailler avec la police de New York...