DEAES. Tout-en-Un, Edition 2023-2024

Le Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) de niveau V, permet d'acquérir, des compétences polyvalentes dans le domaine de l'accompagnement des personnes vulnérables, souffrant d'un handicap ou de difficultés liées à l'âge. La formation permet d'exercer en tant qu'auxiliaire de vie ou aide à domicile auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de personnes âgées ou de familles. Cet ouvrage propose une préparation complète au diplôme avec tout le cours, des exercices et des sujets d'annales pour tous les modules d'enseignements de la formation : Module d'enseignement général - Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale - Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité - Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés - Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne Module de spécialisation - Accompagnement de la vie à domicile - Accompagnement de la vie en structure collective - Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaireOuvrage à jour de la réforme 2021.