BD Mortelle Adèle Tome 19 : Face de Beurk !

"Hey, tu m'entends ? Oui, toi, celui qui se la raconte, celle qui casse les pieds, celui qui donne tout le temps des ordres, celle qui dit toujours n'importe quoi... Oui, oui, c'est à toi que je parle... Tu cherches où est le problème ? Bah regarde dans le miroir ! Face de Beurk ! " Que ce soit dans la cour de récréation ou à la maison, hors de question pour Adèle de se laisser embêter ou marcher sur les pieds ! N'en déplaise à ceux qui voudraient qu'elle se taise, la reine des bêtises compte bien dire tout ce qu'elle pense et inventer sa place dans le monde ! Oups... Les faces de Beurk n'ont qu'à bien se tenir ! © Mr Tan et Diane Le Feyer d'après l'oeuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly