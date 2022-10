Il y a certaines silhouettes, certains visages, certains regards que nous ne voulons pas oublier. Il y a des attitudes et des gestes, des expressions et des airs qui nous surprennent et dont nous voulons nous souvenir. Il y a des scènes de vie tristes, comiques, touchantes, éprouvantes, que nous vivons sans se rendre compte de leur importance. Les carnets de Marine Dove est un mélange de toutes ces choses qui ont été et qui continuent à être ; toutes ces choses à première vue banales qui, sur papier, deviennent spéciales.

Marine Dove est une jeune femme de 19 ans qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok avec ses vidéos humoristiques : elle y réalise des sketchs et des imitations satiriques qui font mouche auprès de sa large communauté (presque 1 million d'abonnés sur TikTok, 40, 7 millions de J'aime et 22 000 abonnés sur Instagram. Si la comédie est un de ses passe-temps favoris, sa première passion a toujours été le dessin.

En lançant sur les réseaux son premier projet Les carnets de Marine Dove , elle a reçu un accueil plus que chaleureux et un engouement certain à chaque publication. Son style, à la fois original, décalé et charmant n'est pas sans rappeler les dessins de Sempé, son inspiration. A travers ce premier tome, Carnet de foule, elle veut représenter des scènes de vies drôles, absurdes et souvent attendrissantes.