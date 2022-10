A la croisée des mondes Tome 1 : Les Royaumes du Nord. Edition illustrée

Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée d'une prestigieuse université anglaise, est-elle l'objet de tant d'attentions ? De quelle mystérieuse mission est-elle investie ? Lorsque son meilleur ami, Roger, disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui opèrent dans tout le pays, elle n'hésite pas à se lancer sur ses traces... Un audacieux voyage vers le Grand Nord, périlleux et exaltant, qui lui révélera ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde. Premier tome de la célèbre trilogie "A la croisée des mondes" , Les Royaumes du Nord a conquis des millions de lecteurs dans le monde entier, a reçu les prix les plus prestigieux et fait l'objet de nombreuses adaptations à l'écran comme en bande dessinée. Cette splendide édition illustrée par l'artiste Chris Wormell propose une plongée inoubliable dans l'univers fascinant de Lyra. Pour découvrir ou redécouvrir le chef-d'oeuvre de Philip Pullman.