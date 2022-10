Le Seigneur des Anneaux Devine la scène !

Vous êtes incollable sur Le Seigneur des Anneaux ? Prouvez que vous êtes le plus grand des fans et devinez ces scènes cultes et leurs citations ! Dans ce jeu de rapidité de 50 cartes, retrouvez les scènes cultes de votre trilogie préférée Le Seigneur des Anneaux ! A vous de trouver le plus rapidement le film et surtout la citation culte rattachée à la scène. Le premier à 12 points sera couronné le plus grand fan ! 50 cartes 2 à 6 joueurs Parties de 15-20 minutes