La Vie en vrai

Et si s'accepter comme on est, c'était commencer à vivre pour de vrai ? A 17 ans, Louve est la victime des Royals, ces élèves populaires qui la harcèlent au lycée comme sur les réseaux sociaux jusqu'à la pousser au pire. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire : remonter. Aidée de sa famille, parfois maladroitement, Louve décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Lazare Nightingale. Sous ses boucles brunes, Laz ne cherche qu'une chose : qu'on lui fiche la paix. Et tant pis si pour ça, il doit se montrer odieux. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Louve se cache une guerrière. Ni que son attirance pour elle va peu à peu briser ses barrières. Emma Green nous plonge dans l'histoire d'un premier amour qui sauve la vie...