Superstitions

Pour identifier ce qui la lie au tueur, elle devra faire face à son passé. Washington. Lorsque le corps d'une adolescente est retrouvé dans une mise en scène qui laisse penser à un meurtre rituel, le FBI fait appel à Sayer Altair, experte en religions anciennes. Celle-ci constate que le tueur s'est inspiré pour sa cérémonie macabre d'anciens textes funéraires égyptiens, semblables à ceux recueillis dans Le Livre des morts. Elle en est persuadée, d'autres meurtres vont suivre. Et elle a raison. S'engage alors une course contre la montre - et contre la mort - pour essayer de comprendre et d'anticiper les mouvements d'un assassin particulièrement retors.