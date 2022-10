Ma pâtisserie authentique. 60 recettes au plus près du goût. 60 recettes au plus près du goût

LA pâtisserie de quartier, c'est celle où l'on choisit avec délectation ses gâteaux du dimanche, celle où l'on s'engouffre sitôt qu'un événement se présente, celle où l'on exprime ses joies ou ses regrets de voir apparaître ou disparaître les premiers et derniers fruits d'une saison. Chez Hugo & Victor, le chef pâtissier Hugues Pouget, Champion de France du Dessert 2003, décline ses créations au plus près des clients, mais aussi au plus près de la nature et du goût. Artisan engagé et précurseur, il choisit des produits de qualité et de saison, bannit arômes et colorants, pour offrir des pâtisseries d'une authentique fraîcheur. De sa fameuse tarte au pamplemousse à son délicat financier, d'une estivale charlotte aux framboises à l'intemporel mille-feuille, il nous livre 60 recettes délicieuses, pour que sa pâtisserie de marché et de quartier puisse entrer dans le quotidien de tous les foyers.