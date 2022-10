"La semaine perpétuelle est un milliard de vagues, de surprises, de bonheurs, de rires et d'attentions". Diacritik Le père rêve d'une éponge qui lave le passé. La mère est partie, il dit qu'elle n'existe plus. Sorti du monde, le fils poste des vidéos sur Internet et il écrit des poèmes. La fille ne supporte pas la réalité trop proche et toutes ces personnes qui avancent avec leurs millions de détails. La grand-mère entend les clignements et les soupirs de chaque moustique. Tout ce qui leur arrive est dans l'ordre du monde. La Semaine perpétuelle est d'abord un livre sur les gens d'Internet. Ecriture animiste, où toutes les choses du monde peuvent parler. Un livre à la vivacité poétique frappante. Laura Vazquez est née en 1986. Son premier roman, La Semaine perpétuelle (Editions du sous-sol), a reçu la mention spéciale du jury du prix Wepler 2021 et son recueil de poèmes, La Main de la main, publié au Cheyne, a reçu le prix de la vocation en 2014. Son anthologie Vous êtes de moins en moins réels est disponible en "Points Poésie" .