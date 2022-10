Ténèbre sur Innsmouth

"Que vous lisiez les oeuvres complètes de Stephen King, que vous égreniez la filmographie de Guillermo del Toro, vous le faites à l'ombre d'Howard Phillips Lovecraft". LE MONDE Et si c'était le livre le plus puissant, le plus troublant de Howard Phillips Lovecraft ? Et si ce trouble et cette puissance tenaient paradoxalement à ce que toute l'armature fantastique du livre - et elle l'est, fantastique, avec ces êtres mi-poissons sortis de la mer -, semblera toujours moins déterminante que se confronter à une petite ville ordinaire ? François Bon Né aux Etats-Unis en 1890 et mort en 1937, Howard Phillips Lovecraft est considéré aujourd'hui comme l'un des écrivains d'horreur et de science-fiction les plus importants du xxe siècle. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par François Bon