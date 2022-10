Louca Tome 10 : L'histoire de Nathan

L'ambulance fonce vers sa destination. A son bord, un garçon très mal en point : multiples fractures et traumatisme crânien. Cette aventure commence par le terrible accident arrivé à Nathan, ce beau et intelligent jeune homme qui avait un magnifique avenir de joueur professionnel de foot devant lui. Mais que s'est-il passé dans les jours qui ont précédé cette tragédie ? Quelles manigances d'Iceman, l'homme d'affaires sans scrupules, et de Duraton, le directeur de l'école, ont entraîné la catastrophe ? Et les " accidents " survenus aux coéquipiers de Nathan : en sont-ils vraiment ? Et quel rôle ont joué les deux voyous qui harcelaient Nathan ? Et Brane, le tueur à gages ? Et Louca : que vient-il faire dans cette aventure ? Les réponses à ces questions se trouvent dans le tome 10 de cette série palpitante. Enfin, l'histoire de Nathan est racontée chronologiquement et dans les moindres détails !