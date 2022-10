Family Fun

Depuis des années il alimente son compte instagram d'illustrations toutes plus folles les unes que les autres. Totalement affranchi des tabous de notre société bien-pensante, il montre une version pervertie de cette dernière dans laquelle les hommes assouvissent leur plus bas instincts ou pulsions. Mais là ou nombre d'artistes se sont cassé les dents en sombrant dans un certain conformisme de la transgression, Jesse a su se transcender pour arriver à un résultat unique en son genre. Les illustrations de Jesse sont bien plus que des illustrations ! Elles racontent toute une histoire dont seule votre imagination connait les limites. Car là est le talent de cet artiste : il fait résonner ses oeuvres avec nos propres frustrations, retenues, gardes fous et ce que pourrait être notre vie si nous nous en affranchissions totalement.