Voyages initiatiques. Des épreuves du héros à la réalisation de soi

Les récits mythiques, les contes traditionnels, les romans anciens comme modernes décrivent toutes sortes de voyages initiatiques, montrant ainsi que ce thème du voyage est un motif fondamental. Gilgamesh part chercher l'herbe d'immortalité, Thésée s'aventure dans le labyrinthe pour défaire le Minotaure, Ulysse erre de longues années avant de pouvoir rentrer à Ithaque... Plus tard, ce sont les chevaliers d'Arthur qui partent sur les routes de l'aventure. Des romans modernes se construisent sur les épopées de dangereux voyages. Partir de chez soi, traverser un monde inconnu, rencontrer sur le chemin des risques mortels, des aides et des épreuves, pour revenir un jour, transformé par le voyage, prêt à vivre la vie qui se propose. La structure des récits montre des constantes qui rendent compte d'un processus évolutif profond, qui émane de la structure même du développement de la psyché et de l'affectivité. Ce sont ces constantes qui sont étudiées à travers différents récits, montrant leurs profondes analogies. Leur symbolique évoque aussi les processus thérapeutiques inaugurés par les pratiques analytiques et, plus simplement, les enseignements précieux pour la conduite de la vie. Voyages qui préparent peut-être aussi à l'accueil du dernier voyage, celui qui s'offre, à tout jamais, dans le mystère. Cette symbolique est étudiée à travers différents textes en les mettant en regard pour en extraire les constantes : Kaïdara, un conte initiatique peul, Perceval ou le Roman du Graal, Le chant du monde de Giono, Malicroix de Bosco, L'Odyssée, Le Livre rouge de Jung, Le Petit Prince, et La Divine Comédie.