EN PARTENARIAT AVEC LE HELLFEST CORNER & METALLIQUOI ! PREFACE DE METALLIQUOI ! - IL Y A UN PEU PLUS DE CINQUANTE ANS NAISSAIT LE HARD ROCK, REJETON MAL E ? LEVE ? D'UNE SCE`NE ROCK ET POP EN PLEINE MUTATION. DIX ANS PLUS TARD, IL MUAIT UNE PREMIE`RE FOIS ET DEVENAIT HEAVY METAL ET, ENCORE DIX ANS PLUS TARD, METAL TOUT COURT. Aujourd'ui, il est plus vivace que jamais, comme la multitude de groupes qui se produit a` Clisson, chaque anne ? e, a` l'occasion du Hellfest, le prouve de manie`re e ? clatante. Le nombre et la diversite ? des styles propose ? s sont un reflet d'une musique qu'on a souvent enterre ? e, en vain. L'objectif de The Devil's Legacy n'est pas d'en faire un panorama exhaustif - il faudrait pour cela une encyclope ? die -, mais pluto^t d'en isoler les grandes tendances et de remonter a` ses origines. Grosso modo, qu'est- ce qui peut relier un Led Zeppelin a` Sabaton et en quoi Hatebreed est-il l'he ? ritier de Black Sabbath ? Pour plus de clarte ? , l'ouvrage est divise ? en de ? cennies (1970, 1980 et 1990), avec une conclusion consacre ? e au XXIe sie`cle et aux perspectives qui s'ouvrent encore aujourd'hui. De me^me, l'introduction remonte jusqu'aux anne ? es 1940 pour de ? terminer quels sont les piliers de ce monument musical. Il s'agit donc bien d'e ? tablir une ge ? ne ? alogie du metal et, pour cela, quoi de mieux que d'utiliser des arbres ? On y trouvera e ? galement de nombreuses chroniques, des playlists, le pilier de ce temple e ? rige ? a` la gloire des de ? cibels et de la liberte ? .