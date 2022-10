Gagner n'est pas jouer

Ne jamais sous-estimer les victimes... Il y a plus de vingt ans, l'héritière de la famille Lockwood a été kidnappée lors d'un cambriolage. Séquestrée pendant des mois dans une cabane isolée, Patricia avait finalement réussi à s'échapper. Mais ses ravisseurs aussi... Aujourd'hui l'affaire ressurgit : un tableau de Vermeer dérobé et une valise frappée aux armes des Lockwood ont été retrouvés dans l'appartement d'un vieil homme victime de meurtre. Le FBI fait appel à Windsor Horne Lockwood troisième du nom, surnommé Win, membre de la famille et surtout habitué aux affaires les plus délicates grâce à son meilleur ami Myron Bolitar. La police peine à faire le lien entre l'homme assassiné et les objets volés. Mais Win n'a déjà plus qu'une idée en tête : résoudre l'énigme de l'enlèvement de sa cousine. Il a trois atouts qui manquent au FBI : ses liens avec la famille, beaucoup d'argent et un sens de la justice qui n'appartient qu'à lui...