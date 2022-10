My Hero Academia Tome 34

Rejoignez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Traqué par Lady Nagant, Deku découvre à travers l'histoire de la jeune femme le côté obscur de la société super-héroi ? que... Mais ses nouveaux pouvoirs et sa détermination sans faille lui permettent de remporter le combat, ainsi que d'obtenir quelques renseignements sur All for One ! Hélas, l'adolescent se coupe de plus en plus des autres pour ne pas les impliquer dans son combat... Seul contre tous, combien de temps pourra-t-il tenir ? Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !