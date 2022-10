Sur le Sublime. Raphaël, Vinci

Léonard de Vinci : Le caractère divin de la peinture fait que l'esprit du peintre se transforme en une image de l'esprit de Dieu. Raphaël : Amour, tu m'as attiré avec les deux belles lunes de tes beaux yeux, dans lesquels je fonds et me défais comme de la neige blanche et des roses vives en écoutant ce beau parler habillé en femme.