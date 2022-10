"Dans la petite maison bleue, il y a une petite maison blanche. Dans la petite maison blanche, il y a juste un petit coeur. Qui bat. Qui bat. Pour toi, pour moi". Un texte inspiré d'une nursery rhyme anglaise et qui respire comme un petit coeur qui bat. Des flaps s'ouvrent comme des maisons-gigognes, du plus grand au plus petit, et égrènent les couleurs et les situations tendres entre une maman et son petit.