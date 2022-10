Les cahiers de formation : 1960-1974. version integrale. Volume 1 des oeuvres complètes. Version intégrale

En 1960, Michel Serres a 30 ans. Il n'a encore publié aucun livre (le premier paraîtra en 1968) et se prépare. Ces 18 cahiers manuscrits, formant ici le premier volume des oeuvres complètes, constituent une sorte de "journal philosophique" , où le futur auteur de Petite Poucette note ses intuitions et ses trouvailles qui seront la matière de l'oeuvre à venir. Esquisses de thèse, brouillons d'articles et notes de lecture se mêlent à des réflexions sur l'époque, sur le monde et sur soi-même. Une pensée chemine, inspirée par le souci de jeter des ponts entre le monde des sciences et celui des lettres et de la philosophie. Dès ces années, fort de sa double culture, Michel Serres aspire en effet à restaurer l'esprit de l'Encyclopédie, plus précisément à "tracer des routes transversales" dans l'océan des savoirs. Le lecteur y découvre un homme qui passe du bonheur de la pensée lumineuse à l'angoisse du vide, et traverse des moments de crise et de grande solitude, qu'il surmonte par le travail d'écriture. On y perçoit les relations complexes qu'il entretient à l'époque avec Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Michel Foucault et autres contemporains. Souvent sévère à l'égard du monde universitaire, terriblement exigeant envers lui-même comme envers les autres, Michel Serres nous livre dans ces Cahiers un monde d'intelligence, d'invention et d'humanité.