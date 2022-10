Les liaisons dangereuses - Laclos - edition de luxe

Découvrez ou redécouvrez l'un des plus beaux et fascinants romans épistolaires de la littérature française ! "Les Liaisons dangereuses" fascinent par leur virtuosité et leur dynamisme, le roman par lettres autorisant un jeu permanent de miroir et de présence-absence. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, les deux célèbres stratèges du libertinage, n'y séduisent pas seulement des jeunes gens naïfs, qu'ils entraînent à leur perte. Ils séduisent aussi le lecteur en laissant deviner, sous le masque du cynisme, le visage de l'amour vrai. Plongez dans un univers de passion, plusieurs fois adapté au cinéma par d'immenses réalisateurs et venant tout juste d'être à nouveau adapté dans une version très contemporaine et originale par Netflix !