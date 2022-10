L'ile de la reunion

Plages, montagnes, sentiers boisés, cascades, volcan ... Deux amoureux et fins connaisseurs de l'île Bourbon invitent le lecteur à découvrir la richesse de ses paysages, de son profil géologique et de sa biodiversité. Le guide est illustré par de nombreuses photographies qui aident à l'identification des différentes espèces. Il comporte également un glossaire. Pour chaque itinéraire sont indiqués son niveau de difficulté et sa durée. Destinés aux habitants comme aux touristes, L'Ile de la Réunion est à la fois un ouvrage complet sur la biodiversité de l'île et un guide véritable pour partir en balades ou en randonnées hors des sentiers battus.