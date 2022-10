Avez-vous lu les classiques de la littérature ? Tome 5

Soledad Bravi et Pascale Frey convoquent toujours avec humour et notre plus grand plaisir, une nouvelle sélection des plus grandes oeuvres classiques françaises et étrangères ! Redécouvrez Le Journal d'Anne Frank, La Chambre Jaune de Gaston Leroux, La Bête humaine d'Emile Zola, Moby Dick d'Herman Melville ou encore Gargantua de François Rabelais.