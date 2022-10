Cours complet de peinture

Découvrez dans ce guide complet les principes essentiels pour bien débuter en peinture : -Les connaissances du dessin indispensables : comment esquisser, créer l'ombreet la lumière, dessiner au pinceau ; -Les principes et la maîtrise de la couleur : comprendre l'interactionentre les couleurs, les mélanges et les harmonies, composer par le biais de la couleur, modeler avec les couleurs, peindre par mélanges optiques ; -Les matériaux et les techniques de base de l'aquarelle, de l'acrylique et de l'huile : des conseils, des démonstrations pas à pas et des solutions esthétiques originales. L'essentiel de la peinture destiné aux débutants comme aux amateurs plus confirmés !