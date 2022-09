Seul dans un fossé

Dans ce roman, une âme vibre entre deux personnages. Elle voyage d'un Templier, durant le bas Moyen Age, à un clochard vivant à la fin du XXe siècle dans la même région : le Périgord vert, riche de valeurs qui paraissent aujourd'hui se perdre. Autour du héros, qui paraît supporter tout le fardeau des fautes de ses ancêtres, gravitent les bons samaritains qui vont oeuvrer à sa résilience au sein d'une institution, et, par ricochets temporels, à la réhabilitation du Templier déserteur. La spiritualité et la foi chrétienne font dans ce récit office de contrepoids à une société qui s'épuise et part en lambeaux.