Cultes! romans - 100 lieux mythiques de romans

Les plus grands auteurs de la littérature contemporaine vous attendent au fil de plusieurs lieux surprenants et vous livrent les secrets de leurs oeuvres phares. Des endroits à jamais marqués par la prose de ces écrivains dont les mots n'en finissent plus de nous émouvoir, nous effrayer, nous faire rire pour au final nous inciter au voyage. Saviez-vous que Stephen King a eu l'idée de Shining alors qu'il logeait avec son épouse au coeur d'un hôtel isolé et visiblement hanté ? Ou encore que Bram Stoker a popularisé la figure du vampire à partir d'un château situé au coeur des Carpates ? De la tragique histoire du Dahlia Noir de James Ellroy à la sauvegarde de Notre-Dame de Paris grâce à Victor Hugo, en passant par la genèse des Quatre filles du Docteur March, la naissance de Sherlock Holmes au 221B Baker Street à Londres, embarquez pour un tour du monde passionnant en compagnie des plus grands auteurs. Découvrez les inspirations de J. R. R. Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux et de George R. R. Martin pour Le Trône de fer, envolez-vous pour l'espace depuis une petite rue de Londres avec Douglas Adams et son Guide du voyageur galactique et prenez un billet pour Poudlard avec le jeune Harry Potter. Percez les secrets des lieux rattachés aux plus galvanisantes histoires de la littérature au cours d'un périple riche en surprises.