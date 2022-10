Exquises nuits d'hiver

La résolution de Becca pour le nouvel an ? Divorcer ! Voilà quatre ans qu'elle n'avait pas remis les pieds au Canada, dans le chalet où Donovan et elle se sont tant aimés. Se retrouver au milieu des montagnes scintillantes de flocons, avec lui, la bouleverse. Tandis que les souvenirs refont surface, le désir renaît entre eux, plus vif qu'autrefois. Un désir qu'une tempête de neige les invite bientôt à explorer, encore et contre toute raison...