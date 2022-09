Harley Quinn intégrale tome 1

L'ex-psychiatre Harleen Quinzel n'est pas le genre de femme à se satisfaire d'une vie convenable et tranquille. Elle fuit la routine comme la peste et cherche par tous les moyens à faire de sa vie une aventure. Sa toute fraîche installation à Coney Island est donc l'occasion rêvée d'en commencer un nouveau chapitre ! Avec son entrée fracassante dans l'équipe locale de roller derby, l'approche de la Saint-Valentin et la découverte d'un contrat mis sur sa tête, la mortelle et pétillante Harley Quinn aura beaucoup à faire. Apparue dans les dessins animés, Harley Quinn est désormais l'un des personnages DC les plus populaires, comme en témoigne son succès dans les cosplay. Le scénariste Jimmy PALMIOTTI et la dessinatrice Amanda CONNER mettent au service de l'héroïne leur sens de l'humour, frappadingue, décalé mais également touchant.