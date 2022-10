Captive du prince kurde

Orient, 1187 Ysabelle est acculée : le fort où elle a vécu les derniers mois est assiégé par les Sarrasins, son mari, aussi froid que violent, l'a répudiée et refuse de payer sa rançon, et ses rares alliés sont impuissants face à l'ennemi. Sa vie et son destin sont entre les mains du prince Tarkan al-Shirkuh, qui menace de la vendre comme esclave sur les marchés de Damas. Dans ces conditions, le désir est un luxe inaccessible autant que dangereux, pourtant Ysabelle ne peut nier le trouble qui s'empare d'elle quand les yeux noirs du prince plongent dans les siens...