L'affaire de l'île Barbe - Surin d'Apache 1

Janvier 1881, on découvre sur les bords de la Saône, le cadavre d'une femme mutilée. Les restes sont transportés sur la morgue flottante de Lyon, où ils seront autopsiés. C'est pour Ange-Clément Huin le début d'une grande aventure aux côtés de son maître, le profes- seur Alexandre Lacassagne. Comment cette mauvaise graine, cet Apache, est devenu le fidèle auxiliaire d'un des plus grands pontes de la médecine légale, c'est ce que vous découvrirez dans ce premier carnet secret. . . Le professeur Alexandre Lacassagne est l'un des fondateurs de la médecine légale moderne, précurseur de la police scientifique. De manière romancée, Stanislas Petrosky raconte ses plus grandes affaires et l'évolution de la médecine judiciaire. Le docteur Amos Frappa, spécialiste du grand professeur, reprend les grands points de l'affaire, explique comment Lacassagne s'est retrouvé face au crime. . . "Stanislas Petrosky a sorti de sa morgue flottante des quais lyonnais un Alexandre Lacassagne vivant, humain, facétieux parfois, quelle rencontre !" Docteur Bernard Marc Médecin légiste - Chef de service médico-judiciaire