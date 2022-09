Le souffle des rêves [EDITION EN GROS CARACTERES

New York, 1987. Entre son travail qui ne lui convient plus et son mari qui voudrait la voir abandonner sa carrière pour devenir mère, Abigail O'Dell a besoin de souffler. Sur un coup de tête, elle s'envole vers l'Irlande, terre de ses ancêtres, dans l'espoir d'obtenir des réponses sur son passé familial troublé et de se rapprocher de sa mère qui l'a abandonnée enfant. C'est en découvrant des cassettes audio enregistrées par sa grand-mère, Lucy, qu'Abby va faire un bond dans le temps et revenir au début du siècle. Car tout a commencé lorsque la jeune Lucy a pris le bateau pour New York...